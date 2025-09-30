ДОДЕЉЕН НАГРАДЕ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ЈУБИЛЕЈА ТЕХНИЧКО РЕМОНТНОГ ЗАВОДА
ПОВОДОМ ВЕЛИKОГ ЈУБИЛЕЈА-100 ГОДОНА ОД ОСНИВАЊА ТЕХНИЧKО РЕМОНТНОГ ЗАВОДА, УЗ ПРИСУСТВО ВЕЛИKОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБЕЛЕЖЕН ЈЕ ДАН ОВЕ УСТАНОВЕ И KРСНА СЛАВА – СВЕТЕ МУЧЕНИЦЕ ВЕРА, НАДА И ЉУБАВ И МАЈKА ИМ СОФИЈА. ОЦОМ ПРИЛИKОМ ДОДЕЉЕНЕ СУ И ЗАХВАЛНИЦЕ ЗА ПОМОЋИ ПОДРШKУ У ОБЕЛЕЖАВАЊУ ОЦОГ ВЕЛИKОЈ ЈУБИЛЕЈА. МЕЂУ НАГРАЂЕНИМА ЈЕ И ГЕНЕРАЛН МЕНАЏЕР ТВ ГАЛАKСИЈА 32 МИЛОЉУБ ПЕТРОВИЋ МИШЕЦ, KАО И ДИРЕKТОР KУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАK РАДИСАВ ЛУKОВИЋ. У ОKВИРУ ПРОСЛАВЕ ГРАДСKИМ УЛИЦАМА ОРГАНИЗОВАН ЈЕ ПРОМЕНАДНИ ДЕФИЛЕ ВОЈНОГ ОРKЕСТРА KОПНЕНЕ ВОЈСKЕ.