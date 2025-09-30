Фондација „Браћа Kарић“ постхумно доделила награду великом борцу за слободу – Чарлију Kирку
Фондација „Браћа Kарић“, која већ пет деценија награђује изузетне појединце из области уметности, науке, хуманитарног рада, мира и слободе, ове године је са посебном тугом и поштовањем постхумно доделила своју највишу награду великом борцу за слободу – Kирку.
Kирк није био само јавна личност – био је симбол отпора лажима, цензури и манипулацији. Својим гласом је бранио оно што је најдрагоценије: право сваког човека да говори истину, да се бори за породицу, омладину, традицију Америке и хришћанске вредности на којима почива цивилизација.
„Без слободе говора нема слободне Америке,“ рекао је Доналд Трамп.
Он је такође нагласио: „Kада покушају да убију истину – она постаје још јача.“ Управо те речи најбоље осликавају оно што је Kирк био – глас истине и слободе који никаква сила није могла да ућутка.
Српски народ имао је посебно место у његовом срцу. Волео је наше људе, дружио се са спортистима, играо кошарку и у њима препознавао борбени дух нашег народа. Био је мост између Америке и Србије у времену када је свету највише недостајало искрено пријатељство.
Његова смрт није пораз – његова смрт је победа истине. Свесно ризикујући живот, остао је доследан до самог краја. Платио је највећу цену, али је својом жртвом оставио поруку вечности: слобода је вреднија од живота.
Kао оснивач Фондације „Браћа Kарић“, наследник традиције дуге више од хиљаду година Немањића и духовности Пећке патријаршије, поносан сам што смо препознали величину оваквог човека. Његово име заувек остаје уписано у историју наше награде, раме уз раме са највећим личностима света науке, уметности, политике и хуманизма.
Почивај у миру, пријатељу слободе. Твоја борба постала је наша борба.
Фондација „Браћа Kарић“
Даница Стоилковић Kарић
Председник, Фондације
Богољуб Kарић
Један од оснивача, Фондације Браћа Kарић
О Аутору:
Породич ан ч овек.
Пионир и реформатор капитализма у Југославији и Русији у време председника Михаила Горбач ова.
Визионар.Миротворач. Градитељ. Филантроп.
Архитекта новог економског светског поретка.
Председник Међународног комитета „Никола Тесла“.
Експерт УН Програма за одрз иви развој. Ч лан УН Глобал Маркетплаче-а