Свечано отворена нова школска година на Алфа БK Универзитету
На свечаној церемонији поводом почетка нове школске године, Алфа БK Универзитет је пожелео добродошлицу бруцошима и свим студентима који настављају своје образовање на овој престижној високошколској установи.
У име породице Kарић и оснивача Универзитета присутнима се обратио господин Драгомир Ј. Kарић, истакавши значај визије са којом је Универзитет пре више од три деценије основан – да знање и образовање буду темељ слободе, стваралаштва и напретка.
Студентима се обратио и ректор проф. др Јован Веселиновић, који је подсетио да је Алфа БK Универзитет први приватни универзитет у региону и да већ више од 33 године остаје пионир у образовању, иновацијама и међународној сарадњи. У име студената говор је одржао и Теодор Вукелић, председник студентског парламента и студент Факултета информационих технологија, нагласивши да је Универзитет место где се не гради само знање, већ и карактер и трајна пријатељства.
До сада је на Алфа БK Универзитету диплому стекло више од 30.000 студената, што га ставља у ред веома значајних високообразовних институција. Данас многи од њих заузимају водеће позиције у компанијама, институцијама и организацијама у земљи и иностранству. Алумни клуб Универзитета представља богату мрежу стручњака који доприносе развоју привреде, науке и културе на глобалном нивоу.
Посебна захвалност упућена је родитељима који су указали поверење Универзитету да образује њихове синове и кћери. „Ваша деца нису само наши студенти – они постају део универзитетске породице која негује вредности знања, рада, пријатељства и поштовања. Заједно са њима градимо будућност, а њихови успеси најбоља су потврда исправног избора“, поручено је на свечаности.
Алфа БK Универзитет позива и нове генерације да се сигурним кораком упуте стазама хиљада студената који су својим успехом у земљи и иностранству показали да су најбоља препорука квалитета и вредности које ова институција нуди.
Свечано отварање нове школске године још једном је показало да Алфа БK Универзитет остаје веран својој мисији – да ствара генерације образованих, одговорних и креативних лидера спремних да граде боље друштво. „Наши студенти су снага будућности, а њихов успех потврђује нашу тежњу да будемо мост између традиције и савременог друштва, између Србије и света“.
Добро дошли на Алфа БK Универзитет – место где се гради знање, карактер и будућност.
На многаја љета, у новој школској години
