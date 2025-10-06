ЕKОНОМСKИ ТЕРОР НАД СРБИЈОМ
Данас, 5. октобра, навршава се 25 година од догађаја који су многима изгледали као почетак нове ере – наде у демократију, слободу и пут Србије ка Европској унији. Међутим, економски терористи, појединци из тадашње власти, извршили су економско-терористички геноцид над српском привредом. Американци за то имају једноставнији назив – економске убице. Историја је показала да је тај дан постао симбол највеће политичке и економске преваре у савременој српској историји.
Под паролама „демократије“, „реформи“ и увођења „европских вредности“, дошла је нова политичка гарнитура која је разорила темеље националне привреде и поверење грађана. Људи који су тада преузели власт нису донели Европу – они су компромитовали њене вредности. Уместо европске културе, цивилизације и владавине права, Србији су донели пљачкашке приватизације, медијски мрак и уништење домаћих компанија које су биле толико напредне да су извозиле за Боеинг, Америку и читав свет.
Тај 5. октобар није донео слободу – донео је колонијалну економију и лажну демократију. Био је то дан када је вера у европске вредности злоупотребљена, а снови милиона грађана срушени. Тада је 70% грађана Србије желело улазак у Европску унију. Данас, 25 година касније, тај проценат је испод 40%. То је најбољи доказ колико је превара 5. октобра уназадила европску идеју у нашој земљи.
Ти људи, вођени тадашњим „патриотским“ вођом Војиславом Kоштуницом и његовим кругом самозваних реформатора, претворили су Србију у колонију својих интереса и страних налогодаваца.
Уништили су све што је вековима грађено: фабрике, индустрију, телекомуникације, енергетику. Уништили су радничку Србију.
Зато данас, више него икада, морамо говорити истину. Србија мора да поврати веру у истинске европске вредности — Европу рада, знања, слободе и достојанства, а не Европу лажи и интереса. Само тако можемо обновити поверење и изградити нову наду у заједнички европски пут.
Најелитнија предузећа су угашена, фабрике затворене, а стотине хиљада радника остало је без посла. Међу највећим жртвама те транзиционе пљачке био је и БK систем, симбол домаћег капитала и предузетништва, чија је имовина, створена у Југославији и СССР-у насилно одузета — од банке и БK телевизије до Мобтел телекомуникација. БK је тиме изгубила више од шест милијарди евра вредности, а Србија стотине милијарди и са њима и поверење у сопствену будућност.
Цела приватизација Србије донела је буџету око две милијарде евра, колико је износила и продаја само отетог Мобтела.
У том процесу неправде уништена је и одузета имовина БK компаније – све што је породица Kарић деценијама стварала: Kарић банка, БK телевизија, мобилна телефонија, осигуравајућа компанија, инфраструктурни и инвестициони пројекти широм земље. Све је то, под изговором борбе против монопола и криминала, насилно преотето и угашено. Укупна штета процењена је на шест милијарди евра – штета која ће, пасти на терет ове земље и њених грађана.
Све инвестиције БK система биле су у потпуности легалне и потекле из регуларних и транспарентних извора: из прве приватне осигуравајуће компаније основане у Совјетском Савезу, из првих приватних фабрика, из двадесет милиона квадратних метара изграђених пословних и индустријских простора широм СССР-а. Тај капитал, зарађен радом и стварањем, враћен је у домовину и уложен у развој Србије и тадашње Југославије – у први српски интернет, у мобилну телефонију, банкарство, осигурање и медије. Све што је стварано било је израз визије да Србија може имати сопствени капитал, сопствену технологију и сопствену слободу.
Уместо да буде пример и понос земље, та визија је брутално нападнута. То није била грешка – то је био план. План да се домаћи капитал уништи, да народ остане без снаге и да се Србија претвори у зависну колонију економских интереса страних центара моћи. Тај процес имао је своје име: економски тероризам – системско и организовано уништавање домаће привреде под плаштом демократије и реформи.
Поред отимања имовине БK система, уништене су и наше иницијативе које су могле да препороде земљу. Тадашња власт је подигла ниво корупције до неслућених размера и на тај начин отерала многе западне инвеститоре. Kао пример могу да наведем обновљени пројекат покретања производње тренажних авиона за америчку војску у хиљадама примерака. Амерички партнери, које смо тада доводили поводом тог пројекта, повукли су се у потпуном шоку.
Али, као што историја увек покаже, истина не може бити заувек затрпана. Овај период не само да документује, већ и подсећа да су рад, знање и визија јачи од сваке силе. БK компанија је преживела јер се није темељила на политици, већ на раду и стварању. И управо зато, ово дело није само сведочанство – оно је и опомена, и путоказ како Србија може поново да се усправи, да чува своје ствараоце и да никада више не дозволи да јој отимају оно што је створено знојем, знањем и љубављу.
С поштовањем Богољуб Kарић
О Аутору:
Породичан човек.
Пионир и реформатор капитализма у Југославији и Русији у време председника Михаила
Горбачова.
Визионар.
Миротворац. Градитељ. Филантроп.
Архитекта новог економског светског поретка.
Председник Међународног комитета „Никола Тесла“.
Експерт УН Програма за одрживи развој. Члан УН Глобал Маркетплаце-а