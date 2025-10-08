САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ ШТРАЈКА У ФК БОРАЦ 1926
Поводом информација о штрајку фудбалера ФК Борац 1926, Град Чачак изражава разумевање за ситуацију у којој се клуб налази, али и жели да јавност упозна са чињеницама које се односе на финансијску подршку локалне самоуправе. Град Чачак је у претходним сезонама редовно издвајао средства за спортске колективе, укључујући и ФК Борац 1926. Ове године, из градског буџета је за овај клуб, издвојено 20 милиона динара, чиме је он, уз КК Борац, добио највећу појединачну дотацију међу свим спортским колективима у граду. У складу са важећим процедурама, средства се преносе клубу, а њихово даље распоређивање и коришћење искључиво је у надлежности руководства клуба. – Иако смо обезбеђивали превоз играчима до половине године, ми нисмо у обавези то да чинимао. Клуб распоређује новац који добија од Града онако како они мисле да је потребно. Такође, веома је значајно нагласити, да када је формиран ФК Борац 1926 Прово, њихов дуг био је на нули, шта се касније десило и због чега су дуговања настала и поред редовних дотација од Града Чачка, то је питање за руководство клуба – рекао је заменик градоначелника Владан Милић. Локална самоуправа свесна је значаја који Борац има за Чачак и неће одустати од подршке клубу. -Уверени смо да је за дугорочно стабилно функционисање клуба неопходно да се у процес укључе и привредни субјекти и спонзори, како би се обезбедила одржива финансијска конструкција и смањила зависност од буџетских средстава. Од руководства клуба зависи, да уколико се ова идеја оствари, дође до разумевања и договора са спонзором о наредним корацима – рекао је Милић. Он је такође нагласио и да је радна заједница ФК Борац 1926 на платном списку СЦ “Младост”, одржавање терена и спортског комплекса је такође обавеза СЦ “Младост”, као и плаћање свих рачуна за комуналије, што је, како је рекао, сасвим сигурно пример једног домаћинског односа, улагања и бриге локалне самопуправе за овај спортски клуб. Представници локалне самопураве спртемни су да са руководством клуба у разговору дођу до најбољег могућег решења, како би Борац 1926 функционисао на понос Града Чачка.