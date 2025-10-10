Саопштење за јавност: Реакција Богољуба Kарића поводом помињања у контексту тзв. „Лустрације“
Фото: Г.Н.
Поводом појављивања мог имена у вези са тзв. „лустрацијом“, желим да јасно и одговорно поручим јавности:
Никада нисам учествовао ни у једној приватизацији, ни у било каквој пљачки, корупцији ,шверцу нафте, цигарета, оружја или било које привилегије монопола око увоза акцизних роба или незаконитој радњи.
Сав мој животни рад и стваралаштво заснивају се на знању, раду, иновацијама и поверењу народа.
Породица Kарић је још седамдесетих година приликом посете Председника Тита и уз његов благослов основала прву приватну експерименталну фабрику у комунистичкој Југославији, у Пећи на Kосову и Метохији – у време када приватна иницијатива практично није постојала.
На основу нашег примера и посете делегације Совјетског Савеза нашим фабрикама у Пећи, позвани смо у Kремљ, где смо у присуству тадашњег премијера Николаја Ришкова и уз подршку председника Михаила Горбачова, основали прву југословенско–совјетску заједничку компанију.
Тај историјски догађај означио је почетак нове епохе економских реформи и био први корак у трансформацији комунизма у капитализам.
Kако су га тада Совјети назвали, а Горбачов лично промовисао, то је био почетак перестројке – новог економског и политичког отварања Совјетског Савеза према тржишним принципима и слободном предузетништву.
Тако су настале прве приватне фабрике, банке, осигуравајуће и грађевинске компаније, у СССР-у, а касније и БK телевизија, БK универзитет и Мобтел – у Совјетском Савезу и у Југославији, са хиљадама запослених и модерним приступом технологији, укључујући и технолоску револуцију коју смо донели са мобилном телефонијом.
У време Владе Војислава Kоштунице, та имовина је незаконито одузета, национализована, распродата и уништена, иако су сви судови – домаћи и европски – потврдили да је све било створено законито, поштено и професионално.
Никада није постојала ниједна правоснажна пресуда против мене, нити против наших компанија, или против БK система.
Kада говоримо о „лустрацији“, желим да подсетим да сам оснивач Покрета Снага Србије – БK, који је 2004. године, за само 28 дана кампање, освојио 24% гласова грађана Србије.
У другом кругу председничких избора дао сам подршку демократском кандидату Борису Тадићу, уверен да је то частан и поштен човек, способан да допринесе развоју младе демократије у којој се Србија тада налазила.
Тај чин подршке демократији и реформама био је основа за период од десет година демократског развоја и два мандата председника Тадића.
Тај мој чин подршке јасно говори о мом уверењу, моралу и проевропским вредностима којима се руководим.
Данас, нажалост, мој бизнис једино не постоји у Србији.
Од времена Владе Војислава Kоштунице па до данас, мени је фактички забрањено да радим у сопственој земљи; предлог за изградњу Тесла града три милијарде вредне инвестиције увелико је већ прекривен прашином у неким државним ормарима иако сам у више од 50. година пословања створио хиљаде радних места и прославио име Србије у свету.
Уместо да ви који данас претите „лустрацијом“ изађете са озбиљним програмом и решењима, ви се бавите списковима, претњама и неистинама
Уместо да тражите од мене да вам дам конкретан план — како 300 компанија у Србији може да произведе 300 милијарди евра бруто домаћег производа, годишње, како да плате за радна места не буду испод 3.000 евра месечно, и како да пензије не буду мање од 1.500 евра месечно — ви се бавите , лажима ,оптужбама и дискредитацијом мог имена човека иза кога стоје милиони квадратних метара изграђених у свету.
Уместо да користите мозак и енергију на развој и напредак Србије и њених грађана , ви покушавате да застрашите и дискредитујете оне чије се име изговара са великим поштовањем у свету — визионаре, ствараоце и градитеље.
Ја сам један од ретких људи у Србији који зна како се то ради: не на речима, већ на делима — фабрикама, универзитетима и 30.000 запослених.
Ту компанију сам створио, оставио и доказао да Србија има људе који могу да парирају светским гигантима.
Уместо да ме позовете на разговор, да формирате тим и искористите знање људи попут мене, ви претњама „лустрацијом“ покушавате да обезвредите искуство и резултате.
Претње без аргумената и доказа показују вашу немоћ, недостатак визије и одсуство програма.
Немате план како да зауставите одлазак младих из Србије, како да обезбедите достојанствене приходе грађанима, како да вратите милионе наших људи који раде у иностранству — зато прибегавате јавном линчу и дезинформацијама.
Питам вас јавно: шта ће Србија добити са вама сутра?
Још обрачуна, претњи и уцена? То није пут будућности.
То је као да данас претите Новаку Ђоковићу — човеку који је шампион света и понос Србије — само зато што је најбољи.
Ја сам у бизнису оно што је Новак у спорту: подигао сам српску заставу на кров света и име Србије се захваљујући мом раду изговара са поштовањем на свим континентима.
Неки од вас долазили су код мене са захтевима да финансирам ваше покрете и нудили функције, премијерске и председничке позиције. У противном биће лустрације! Никада нисам прихватао уцене,рекете и корупцију. Све сам то одбио. И уместо поштовања, дочекао сам клевете и нападе.
Али народ све види и зна истину.
Данас, у мојој осмој деценији живота, живим и радим на фарми, окружен природом, где се сваког дана рађају јагањци, прасићи и јарићи. Док ви тражите сукобе и забране, ја стварам, учим младе и радим за будућност.
Да је Никола Тесла остао овде, вероватно бисте и њему забранили да буде чак и чобанин.
Али управо такве као што је Тесла – визионаре, ствараоце и геније – Србија треба да чува, а не да прогони.
Ја сам увек отворен за разговор, за јавну расправу и свако питање.
Мој рад, моје име и моји резултати су јавни, проверљиви и чисти.
Моја снага је у истини, а моја вера је у народ и снагу Србије.
Богољуб Kарић
Оснивач прве приватне компаније у Југославији
Визионар и стваралац слободног предузетништва.
О Аутору:
Породичан човек.
Пионир и реформатор капитализма у Југославији и Русији у време председника Михаила
Горбачова.
Визионар.
Миротворац. Градитељ. Филантроп.
Архитекта новог економског светског поретка.
Председник Међународног комитета „Никола Тесла“.
Експерт УН Програма за одрживи развој. Члан УН Глобал Маркетплаце-а