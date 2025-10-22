Богољуб Ј. Kарић отворио Међународни Тесла Фест у Новом Саду
„Технологија, иновације и мир – темељ будућности Западног Балкана и читавог света“
У препуном Свечаном салону СПЦ „Војводина“ у Новом Саду свечано је отворен
овогодишњи Тесла Фест – Међународна конференција о иновацијама и интелектуалној својини,
која већ више од три деценије окупља најзначајније ствараоце из света науке, технологије и
бизниса.
Отварање манифестације припало је Богољубу Ј. Kарићу, оснивачу компаније БK Тесла и
председнику Међународног комитета „Никола Тесла“, који је одржао говор посвећен Тесли,
миру и новом добу технолошког препорода.
„Никола Тесла је симбол генијалности, мира и напретка човечанства. На његовим темељима
градимо свет у којем ће технологија служити човеку, а не обрнуто. На Теслином путу
стварамо мир кроз знање, а просперитет кроз иновације,“ поручио је Kарић.
Тесла као надахнуће и покретачка снага
Kарић је у свом говору подсетио да су земље Западног Балкана прошле кроз многе
изазове, али да управо визија Николе Тесле показује пут ка заједничком развоју,
економском расту и трајном миру.
„На Балкану више немамо луксуз поделе – имамо обавезу стварања,“ нагласио је Kарић,
истичући да само знањем, сарадњом и иновацијама регион може да постане енергетски,
технолошки и духовно стабилан.
Говорећи о свом Моделу мира и развоја, Kарић је објаснио да је темељ тог модела спој
нових технологија, породичних компанија и друштвене солидарности.
То је, како каже, систем који повезује капитал и хуманизам, иновацију и традицију, Теслину
идеју универзалне енергије са човековом тежњом ка правди и миру.
Технологија као снага мира
Посебан део говора Kарић је посветио вештачкој интелигенцији, наглашавајући да она не
сме постати средство надмоћи, већ инструмент за унапређење живота и дијалога међу
људима.
„Вештачка интелигенција мора да има срце, а то срце чине наше вредности, породица, вера и
хуманост. Ако у АИ унесемо Теслин дух и љубав према човечанству – створићемо нови
свет,“ рекао је Kарић.
Он је нагласио да се Србија, кроз БK Тесла и Универзитет Алфа БK, активно укључује у
глобалне токове развоја АИ и дигиталне трансформације, те да млади из Србије и региона треба
да буду нова генерација Теслиних наследника.
Писма мира и међународна сарадња
Kарић је подсетио и на своја писма упућена председницима САД-а и Русије, у којима је
позвао на дијалог и пријатељство међу народима.
„Народи се не мрзе – они чекају позив на истину и пријатељство. Моја мисија је да тај позив
ођекне кроз науку, иновације и заједничко стварање,“ истакао је.
Захвалио је партнерима, универзитетима и иновационим центрима из Европе и света, који су
подржали идеју Тесла Феста као моста између традиције и будућности, између науке и
духовности.
Закључак
„Наша визија је да кроз иновације и заједнички рад створимо друштво у којем ће мир,
просперитет и технолошки напредак бити темељ будућности. Тесла Фест није само фестивал
иновација – он је празник знања и људског духа,“ закључио је Kарић.
„Технологија и мир су најјаче оружје човечанства.“
– Богољуб Ј. Kарић