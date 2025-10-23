Награду за најбољег Шкода дилера из Србије добио Ауточачак Промет, пословна јединица Нови Београд
Шкода Бест Деалер Евент 2024 окупио је најбоље дилере бренда Шкода из различитих земаља у Kарловим Варима – граду познатом по лековитим термалним изворима, историјској архитектури и богатом културном наслеђу. Током тродневног програма, учесници су уживали у вожњи историјским моделима, свечаној додели признања и гала вечери, као и у туристичком обиласку ове јединствене дестинације. Награду за најбољег Шкода дилера из Србије добио је Ауточачак Промет, пословна јединица Нови Београд.