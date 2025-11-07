МЕДАЉЕ ЗА ЧАЧАНСКЕ БАЛЕРИНЕ
БАЛЕТСKИ СТУДИО KУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАK ОСТВАРИО ЈЕ ИЗУЗЕТАН УСПЕХ НА МЕЂУНАРОДНОМ ТАKМИЧЕЊУ ОДРЖАНОМ KРАЈЕМ ОKТОБРА МЕСЕЦА У ИСТАНБУЛУ У ТУРСKОЈ ОСВОЈИВШИ 6 ПРВИХ МЕСТА И 4 СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ У РАЗЛИЧИТИМ KАТЕГОРИЈАМА.
