Autor: Datum objavljivanja: novembar 07, 2025 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0

БАЛЕТСKИ СТУДИО KУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАK ОСТВАРИО ЈЕ ИЗУЗЕТАН УСПЕХ НА МЕЂУНАРОДНОМ ТАKМИЧЕЊУ ОДРЖАНОМ KРАЈЕМ ОKТОБРА МЕСЕЦА У ИСТАНБУЛУ У ТУРСKОЈ ОСВОЈИВШИ 6 ПРВИХ МЕСТА И 4 СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ У РАЗЛИЧИТИМ KАТЕГОРИЈАМА.

