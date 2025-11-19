Јуче је почела Глобална недеља предузетништва
Јуче је почела Глобална недеља предузетништва. Kако је објавио НАЛЕД, у Србији предузетништво у последњих пет година континуирано расте, али је од скоро 370 хиљада регистрованих предузетника, тек око две трећине заиста активно и запошљава више од 260 хиљада људи. Kако би се унапредили мали бизниси, на располагању је ПОС програм у оквиру иницијативе Бољи начин. Програм омогућава предузетницима да бесплатно уведу електронска плаћања и тиме модернизују пословање, привуку нове купце и смање трошкове. Пријаве за програм су отворене до 5. децембра путем портала твојбизнис.бољинацин.рс, објавио је НАЛЕД.