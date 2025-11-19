Проф. др Драган Гламочић о улагањима у пољопривреду
Kако преноси дневни лист “Политика”, професор доктор Драган Гламочић, министар пољопривреде шумарства и водопривреде, истакао је да буџет није настао преко ноћи, нити као пука реакција на политичке притиске. Свака мера и сваки број прецизно су анализирани.
Одбор за пољопривреду усвојио је Предлог закона о буџету за Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде за наредну годину. У буџету овог сектора биће 136,5 милијарди динара, док ће уз овај износ још 11 милијарди бити враћено кроз рефундацију акциза за гориво.