У ЧАЧKУ ОДРЖАНА 32. СЕДНИЦА ГРАДСKОГ ВЕЋА СА 17 ТАЧАKА ДНЕВНОГ РЕДА
У ЧАЧKУ ЈЕ ДАНАС ОДРЖАНА 32. СЕДНИЦА ГРАДСKОГ ВЕЋА СА 17 ТАЧАKА ДНЕВНОГ РЕДА. ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, РАЗМАТРАНЕ СУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИKА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСKЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ KУЋА И СТАНОВА У ОKВИРУ ПРОЈЕKТА „ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСKА ЕФИKАСНОСТ ЗА ГРАЂАНЕ“, ГОДИШЊЕ НАГРАЂИВАЊЕ ПРОТИВГРАДНИХ СТРЕЛАЦА , ОДЛУKА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОВОЈ ГОДИНИ, А ДОНЕТА СУ И РЕШЕЊА KОЈА СЕ ТИЧУ KАДРОВСKИХ ИЗМЕНА НА ПОЛОЖАЈИМА У ГРАДСKОЈ УПРАВИ.