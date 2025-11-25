У УТОРАК ИНФО ДАН ЗА МЕРЕ САНАЦИЈЕ ЕНРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Сутра, 25. новембра, Kомисија за мере енергетске санације Града Чачка организује „Инфо дан“, на тему субвенционисања мера енергетске санације кућа и станова на територији града Чачка за 2025. годину. Тада ће бити представљен Нацрт јавног позива за грађане за суфинансирање ових мера. Инфо дан биће одржан у периоду од 13 до 15 часова у сали Скупштине града Чачка. Из Градске управе за локални економски развој позивају грађане да искористе ову прилику да се информишу и активно учествују у стварању енергетски ефикасније заједнице.