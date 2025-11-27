Аутор фотографије Г. Н

Наступ Богољуба Kарића у емисији „Студио 7“, на Б92 телевизији, код водитељке Раде Раденовић, ођекнуо је снажно не само у Србији, већ и широм региона и дијаспоре, након што су исечци из емисије постали вирални на друштвеним мрежама и за кратко време прикупили стотине хиљада прегледа.

Видео Фб Богољуб Kарић: хттпс://www.фацебоок.цом/схаре/в/1ФПТМв6QУ9/?мибеxтид=wwXИфр

Цела Емисија Yоутубе Студио 7: хттпс://yоуту.бе/бЗY1QyфwНлY?си=РпуKТwцГхФрXyXт9

У овој емотивној телевизијској поруци, Богољуб Kарић говорио је о ономе што, како је истакао, чини темељ сваког здравог друштва – породици, традицији и међусобном поштовању. Његове речи о важности да се свакодневно негују односи у породици дубоко су дотакле публику и изазвале лавину реакција.

Посебан акценат ставио је на поштовање према родитељима, наглашавајући да су мајка и отац стуб сваке куће, док су брат, сестра, тетка, стриц, стрина, теча и цела породица – ланац који повезује прошлост, садашњост и будућност једног народа.

„Породица није само крвна веза, већ завет. Ако изгубимо породицу, губимо корен, а без корена нема ни човека“, поручио је Kарић у емисији.

Иако Богољуб Kарић не долази из света естраде, музике, филма или инфлуенсерске сцене, већ из озбиљног пословног и друштвеног окружења, његов утицај на друштвеним мрежама далеко превазилази границе тих сектора. Управо супротно – својим аутентичним порукама, ставовима и вредностима, он достиже, па чак и надмашује домете са милионским прегледима многих популарних музичара, глумаца и инфлуенсера. Његови видео-снимци и јавна обраћања редовно се налазе међу најгледанијим, најчитанијим и најшерованијим садржајима у региону, потврђујући да истинска порука не зависи од индустрије из које долази, већ од снаге истине коју носи.

Његове речи о томе да се породична традиција мора неговати сваки дан, а не само за празнике, наишле су на изузетно снажан ођек. Многи су у коментарима на друштвеним мрежама истицали да су због ове поруке позвали родитеље, обновили контакте са родбином или одлучили да више времена посвете својој деци и породици.

Видео је убрзо почео да се дели и ван граница Србије – у региону, међу Србима у дијаспори, али и међу људима других народа који су у овој поруци препознали универзалне вредности које превазилазе границе, религије и нације.

Струĉњаци за медије и комуникације оцењују да се снага ове поруке крије управо у њеној аутентичности, једноставности и осећају који буди код људи, јер, како наводе, „у времену брзих информација и површних садржаја, овакве поруке враћају смисао и човека подсећају на оно што је најважније“.

У тренутку када породица бива потиснута савременим темпом живота, технолошким убрзањем и отуђеношћу, порука Богољуба Kарића из „Студија 7“ подсетила је јавност да се вредности не налазе у материјалном, већ у људским односима, међусобном поштовању и љубави према својим најближима.

Овај случај још једном показује да једна искрена и дубока порука, изговорена у правом тренутку, може имати далеко већи утицај него било која медијска кампања – јер погађа директно у срце.

У мору реакција на видео, издваја се неколико коментара која су изазвала највећи ођек у јавности:

Негде смо иста геренација. Тако смо расли, тако Живели младе живите са много поштовања према својима, а

својту поштовали. Сваком је припадало поштовање које се

и делом показивало. Да, било је љубљења руку. Баки, тетки, ујаку, стрицу…. кад доду љубили смо руке, никада у образ.

Посебно кад се млада доведе у кућу то је било неписано, а пристојно правило. Ови обичаји су били више присутни на југу Србије. Нецу реци да и данас то требамо радити, али сећање на такав ред није вишак. Данас се више грлимо, а ти физички контакти су такоде одраз блискости,

поштовања и љубави. Тај загрљај и његова топлина свима

много годе. А Вас, господине Kарић, у емисијама са задовољством гледам и слушам.

Ма било да је Kарић богат или не ОН ПРИЧА KАKВИ СМО МИ ЉУДИ ДАНАС НЕЗНА СЕ НИ РОД НИ ПОМОЗ БОГ

Свака част. Човек је јако лепо рекао. Љубав и

поштовање су две основне ствари које бисмо требали

неговати и наравно пренети својој деци. То је оно што ће

нас учинити срећнима

Породица је СВЕ

Извор љубави, подршке и неизмјерних Животних лекција

!

ПОРОДИЦА ЈЕ ТЕМЕЉ НАШЕ СВАKОДНЕВНИЦЕ

За мене то је осећај топлине и припадања

За многе сложне породице СВЕ ово је у ГЕНИМА !

За оне које нису сложне ( нажалост има их све више и више у данашњој свакодневници) ово правило сигурно не важи !

Али, свако бира свој животни пут

Ван наше земље све је више оваквих примјера непоштовања породице и њен идентитет се помало губи

То се очито и код нас пресликава, нажалост ПОРУKА свим становницима Србије и света :

Имати чврст ТЕМЕЉ је имати СВЕ

БИТИ СТАБИЛАН НА СВИМ ПОЉИМА ЖИВОТА И

Браво000оо БОГИПأما

