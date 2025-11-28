Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » Због падавина у нашем граду екипе зимске службе у приправности

Због падавина у нашем граду екипе зимске службе у приправности

novembar 28, 2025

Због падавина у нашем граду екипе зимске службе су од раног јутра биле су на терену и чишћење путева је вршено на местима где се снег се задржао на коловозу у вишим пределима на путним правцима: Миоковци – Kатрићи, Милићевци – Галич, Брезовице, Прислоница, Горња Трепча – Луњевица, Вујетинци. Екипе чачанских Јавно комуналних предузећа су и даље у приправности, пратиће даљи развој временских прилика и интервенисати у случају потребе.
Из ЈП „Градац“ апелују на све учеснике у саобраћају да због влажних коловоза прилагоде вожњу условима на путу.

