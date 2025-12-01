Завршена Јавна расправа о предлогу плана инвестиција у граду Чачку у наредној 2026. Години
Данас се завршава Јавна расправа о предлогу плана инвестиција у граду Чачку у наредној 2026. Години, током које је стручној јавности и свим грађанима пружена могућност да се упознају са планом инвестиција и да дају своје предлоге, сугестије и коментаре. Сви који су приспели, биће разматрани са предлагачима на састанку који ће се одржати сутра 29. новембра, у времену од 10 до 11 часова, у сали Градског већа. Након јавне расправе, град Чачак ће анализирати све пристигле предлоге, сугестије и коментаре учесника и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, који ће бити објављен на интернет страници града Чачка.