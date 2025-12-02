Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » Техничка школа из Чачка учествује у Ерасмус+ пројекту захваљући коме ће ученици имати прилику да усаврше своје компетенције из програмирања у Немачкој

Техничка школа из Чачка учествује у Ерасмус+ пројекту захваљући коме ће ученици имати прилику да усаврше своје компетенције из програмирања у Немачкој

Autor: Datum objavljivanja: decembar 02, 2025 Kategorija: Друштво, Образовање | komentara : 0

Техничка школа из Чачка учествује у Ерасмус+ пројекту захваљући коме ће ученици имати прилику да усаврше своје компетенције из програмирања у Немачкој. Програм финансира Европска унија, а ученицима ће омогућити да одређени период бораве у стручним школама или ИТ компанијама, где ће радити на реалним пројектима, упознавати нове технологије и примењивати модерне методе рада које се користе широм света. Реализација мобилности планирана је за фебруар наредне године.

