У Техничкој школи у Чачку спороведена обука за младе о реаговању у ванредним ситуацијама
Данас је , у оквиру пројекта „ЕУ за здравствени систем Србије“, који финансира Европска унија, а спроводе Програм Уједињених нација за развој и Светска здравствена организација, у партнерству са Министарством здравља и Министарством унутрашњих послова.
Овом приликом ученицима три чачанске средње школе за завршену обуку из прве помоћи додељени су сертификати, а донација у виду личне и заштитне опреме Техничкој школи школи и јединици Цивилне заштите.