Народна скупштина усвојила више закона, међу којима су и Закон о органској производњи и Закон о службеним контролама
Јуче је у дану за гласање о тачкама од 1. до 58. дневног реда Треће седнице Другог редовног заседања, Народна скупштина усвојила више закона, међу којима су и Закон о органској производњи и Закон о службеним контролама, чија је примена предвиђена од 1. јуна 2026. године.
„Усвајањем ова два закона вршимо усклађивање са прописима и стандардима Европске уније, као део обавеза Србије у процесу европских интеграција, али, што је још важније, правимо значајан корак ка обезбеђивању квалитетне и безбедне хране за све грађане и ка унапређењу домаће пољопривредне производње, поручио је овом приликом ресорни министар Драган Гламочић.