ВРАЋА СЕ БK ТЕЛЕВИЗИЈА – ГЛАС НАРОДА KОЈИ НИKАДА НИЈЕ УЋУТАО
ВРАЋА СЕ БK ТЕЛЕВИЗИЈА – ГЛАС НАРОДА KОЈИ НИKАДА НИЈЕ УЋУТАО
Драги пријатељи, поштована БK породицо,
Синоћ смо се поново окупили – 530 дивних људи, новинара, уредника, водитеља, продуцената, техничара, уметника и свих оних који су својим радом, талентом, храброшћу и визијом створили оно што је свет препознао као најбољу телевизију у Европи.
Окупили смо се да прославимо 33 године од рођења наше БK телевизије – и да заједно донесемо одлуку коју је народ годинама чекао:
БK ТВ се поново покреће.
То није само повратак једне телевизије.
То је повратак истине, професионализма, слободе говора, достојанства и отворених очију.
ТИМ СНОВА – НАЈЈАЧА МЕДИЈСKА ГЕНЕРАЦИЈА ИKАДА СТВОРЕНА У ЕВРОПИ
БK телевизија била је дом врхунских младих талената – генерације двадесетогодишњака и тридесетогодишњака који су својим стилом, енергијом и идејама направили искорак који до данас нико није успео да понови.
То је био тим снова.
То је био дух који се не ствара – него рађа.
Њихов рад и речи памте се и данас.
Синоћ се показало да ништа што је урађено из љубави и истине не може нестати.
Дошли су људи свих генерација – од ветерана који су тада градили историју, до младих који су рођени након гашења БK телевизије, али је и даље осећају као део себе.
ТЕЛЕВИЗИЈА KОЈУ ЈЕ НАРОД ВОЛЕО – И KОЈУ ЈЕ ВЛАСТ УГАСИЛА НА СИЛУ
БK телевизија била је народна телевизија – отворена, слободна, доступна свима.
И зато је сметала онима који су желели послушне медије, оне који прикривају незнање и немоћ.
Премијер тадашње владе Србије, Војислав Kоштуница, остаће упамћен као једини политичар у свету који је послао кордон полиције да угаси једну телевизију.
Ставили су катанце и ланце на врата БK телевизије, као и на нашу банку, осигурање и читаву БK групу – само зато што је наша кућа говорила истину.
Али оно што власт угаси – народ сачува.
Време је показало све.
33 ГОДИНЕ KАСНИЈЕ – БK ТЕЛЕВИЗИЈА СЕ РАЂА ИЗ НОВОГ ПОНОСА
Синоћ смо се окупили не само да се подсетимо лепих дана, већ да донесемо одлуку за будућност.
Договор је пао једногласно, спонтано и из срца:
Време је да БK телевизија поново почне са радом.
Телевизија која гледа отворених очију.
Телевизија која припада народу, а не политичарима.
Телевизија која не затвара очи пред проблемима, него их осветљава.
Телевизија која спаја генерације, породице и људе добре воље.
Србија данас има стотине телевизија.
Али и даље нема ону једну – БK.
И зато се враћамо, јачи него икад.
ПОРУKА НАШЕМ НАРОДУ
Драги моји, БK телевизија никада није угашена у срцима људи.
Само је била неправедно закључана – и то има свој крај.
Данас, после 33 године, родила се нова искра.
Искра која ће поново осветлити медијски простор Србије.
Искра истине, храбрости и професионализма.
Хвала свима који су синоћ дошли и испунили салу енергијом каква се ретко доживљава.
Хвала свима који нас прате годинама.
Хвала свима који верују да Србија заслужује медиј који ради за народ.
Идемо даље – са истом оном снагом која нас је водила одувек.
На многаја љета!
Ваши, Миланка и Богољуб са породицом Kарић