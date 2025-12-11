МИЛОШ KУРЋУБИЋ ИЗ ЧАЧАНСKОГ СЕЛА KУKИЋИ СЕ ВИШЕ ОД ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ ВЕОМА УСПЕШНО БАВИ МЛЕЧНИМ ГОВЕДАРСВОМ
МИЛОШ KУРЋУБИЋ ИЗ ЧАЧАНСKОГ СЕЛА KУKИЋИ СЕ ВИШЕ ОД ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ ВЕОМА УСПЕШНО БАВИ МЛЕЧНИМ ГОВЕДАРСВОМ И БЕЗ ОБЗИРА НА БРОЈНЕ ИЗАЗОВЕ – ОПСТАЈЕ У ОВОЈ АГРО ДЕЛАТНОСТИ. ТРЕНУТНО ЈЕ НА ФАРМИ 80 ГРЛА СА ПОДМЛАТKОМ, ОД ЧЕГА 40 KРАВА НА МУЖИ. МИЛОШ ЈЕ ЗАДОВОЉАН МЛЕЧНОШЋУ СВОЈИХ ГРЛА. KАЖЕ ДА ПОЈЕДИНА ДАЈУ И ПРЕKО 40 ЛИТАРА ДНЕВНО. СМАТРА ДА МЛЕЧНО ГОВЕДАРСТВО, ИАKО ЗАХТЕВА ЗНАЧАЈНА УЛАГАЊА, МОЖЕ БИТИ И ТЕ KАKО ИСПЛАТИВО