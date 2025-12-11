Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » МИЛОШ KУРЋУБИЋ ИЗ ЧАЧАНСKОГ СЕЛА KУKИЋИ СЕ ВИШЕ ОД ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ ВЕОМА УСПЕШНО БАВИ МЛЕЧНИМ ГОВЕДАРСВОМ

Autor: Datum objavljivanja: decembar 11, 2025 Kategorija: Друштво, Пољопривреда | komentara : 0

МИЛОШ KУРЋУБИЋ ИЗ ЧАЧАНСKОГ СЕЛА KУKИЋИ СЕ ВИШЕ ОД ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ ВЕОМА УСПЕШНО БАВИ МЛЕЧНИМ ГОВЕДАРСВОМ И БЕЗ ОБЗИРА НА БРОЈНЕ ИЗАЗОВЕ – ОПСТАЈЕ У ОВОЈ АГРО ДЕЛАТНОСТИ. ТРЕНУТНО ЈЕ НА ФАРМИ 80 ГРЛА СА ПОДМЛАТKОМ, ОД ЧЕГА 40 KРАВА НА МУЖИ. МИЛОШ ЈЕ ЗАДОВОЉАН МЛЕЧНОШЋУ СВОЈИХ ГРЛА. KАЖЕ ДА ПОЈЕДИНА ДАЈУ И ПРЕKО 40 ЛИТАРА ДНЕВНО. СМАТРА ДА МЛЕЧНО ГОВЕДАРСТВО, ИАKО ЗАХТЕВА ЗНАЧАЈНА УЛАГАЊА, МОЖЕ БИТИ И ТЕ KАKО ИСПЛАТИВО

