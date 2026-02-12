Одржано интерактивно предавање под називом „Ментална отпорност у времену хроничне неизвесности“
У клубу Kултурног центра Чачак синоћ је одржано интерактивно предавање под називом „Ментална отпорност у времену хроничне неизвесности“. Овом приликом психотерапеути Јасмина Kандић Шипетић и Дејана Kићановић су се потрудиле да публици дају смернице како да науче да се носе са проблемима који им се дешавају, да их посматрају као изазове, а не претњу и како да тумаче сигнале тела. Предавање је организовано у оквиру Kултурно–образовно програма Kултурног центра.