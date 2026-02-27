Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » ОРГАНИЗОВАН ПРИЈЕМ ЗА ГИМНАЗИЈАЛЦЕ КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ПРВО МЕСТО НА ПРВЕНСТВУ СРЕДЊИХ ШКОЛА У КОШАРЦИ

ОРГАНИЗОВАН ПРИЈЕМ ЗА ГИМНАЗИЈАЛЦЕ КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ПРВО МЕСТО НА ПРВЕНСТВУ СРЕДЊИХ ШКОЛА У КОШАРЦИ

Autor: Datum objavljivanja: februar 27, 2026 Kategorija: Друштво, Образовање, Спорт | komentara : 0

За кошаркашку екипу Гимназије која је освојила прво место на Првенству средњих школа Србије у Новој Вароши јуче је у Сали Градског већа организован свечани пријем. Младе кошаркаше овенчане златним медаљама, који су обезбедили пласман на предстојеће Светско првенство, њиховог тренера, директора школе, као представнике Школског спортског савеза Чачка угостили су помоћници градоначелника Чачка Милош Стеванић и Милош Теофиловић.

Share

O autoru

Broj objavljenih članaka : 25607

Povezani sadržaji

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top