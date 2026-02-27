ОРГАНИЗОВАН ПРИЈЕМ ЗА ГИМНАЗИЈАЛЦЕ КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ПРВО МЕСТО НА ПРВЕНСТВУ СРЕДЊИХ ШКОЛА У КОШАРЦИ
За кошаркашку екипу Гимназије која је освојила прво место на Првенству средњих школа Србије у Новој Вароши јуче је у Сали Градског већа организован свечани пријем. Младе кошаркаше овенчане златним медаљама, који су обезбедили пласман на предстојеће Светско првенство, њиховог тренера, директора школе, као представнике Школског спортског савеза Чачка угостили су помоћници градоначелника Чачка Милош Стеванић и Милош Теофиловић.