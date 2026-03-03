Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » ПОМОЋНИК МИНИСТРА ПОЉОПРИВРЕДЕ АЛЕКСАНДАР БОГИЋЕВИЋ НЕДАВНО БИО У ПОСЕТИ ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА

ПОМОЋНИК МИНИСТРА ПОЉОПРИВРЕДЕ АЛЕКСАНДАР БОГИЋЕВИЋ НЕДАВНО БИО У ПОСЕТИ ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА

Autor: Datum objavljivanja: mart 03, 2026 Kategorija: Друштво, Пољопривреда | komentara : 0

ПОМОЋНИК МИНИСТРА ПОЉОПРИВРЕДЕ АЛЕКСАНДАР БОГИЋЕВИЋ, НЕДАВНО ЈЕ БИО У ПОСЕТИ ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА. ОВО ЈЕ БИЛА ПРИЛИКА ДА РАГОВАРА СА ДОМАЋИНИМА И БЛИЖЕ СЕ УПУТИ У ПРОБЕЛЕМЕ СА КОЈИМА СЕ СВАКОДНЕВНО СУСРЕЋУ.
БОГИЋЕВИЋ ЈЕ ИСТАКО И ДА ЈЕ ОТВАРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ САВЕТОДАВАНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ У ОВОЈ ОПШТИНИ ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА, ЈЕР ОЛАКШАВА КОМУНИАКЦИЈУ ИЗМЕЂУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, А САМИМ ТИМ И СА РЕСОРНИМ МИНИСТАРСТВОМ.

Share

O autoru

Broj objavljenih članaka : 25625

Povezani sadržaji

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top