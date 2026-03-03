ПОМОЋНИК МИНИСТРА ПОЉОПРИВРЕДЕ АЛЕКСАНДАР БОГИЋЕВИЋ НЕДАВНО БИО У ПОСЕТИ ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА
ПОМОЋНИК МИНИСТРА ПОЉОПРИВРЕДЕ АЛЕКСАНДАР БОГИЋЕВИЋ, НЕДАВНО ЈЕ БИО У ПОСЕТИ ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА. ОВО ЈЕ БИЛА ПРИЛИКА ДА РАГОВАРА СА ДОМАЋИНИМА И БЛИЖЕ СЕ УПУТИ У ПРОБЕЛЕМЕ СА КОЈИМА СЕ СВАКОДНЕВНО СУСРЕЋУ.
БОГИЋЕВИЋ ЈЕ ИСТАКО И ДА ЈЕ ОТВАРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ САВЕТОДАВАНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ У ОВОЈ ОПШТИНИ ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА, ЈЕР ОЛАКШАВА КОМУНИАКЦИЈУ ИЗМЕЂУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, А САМИМ ТИМ И СА РЕСОРНИМ МИНИСТАРСТВОМ.