Прва тачка дневног реда 41. седнице Градског већа била је Утврђивање одлуке о приступању изради територијалне стратегије урбаног подручја градова Краљево и Чачак и општина Рашка, Врњачка Бања и Ивањица, у оквиру програма подршке Европске уније интегралном територијалном развоју, ЕУ ИНТЕГРА, који се спроводи у сарадњи УНОПС-ом, Сталном конфернцијом градова и општина и са Министарством за европске интеграције. Према речима Владимира Гојгића, начелника Градске управе за локални економски развој града Чачка израда територијалне стратегије требало би да почне почетком априла.

