У Војномедицинској академији у Београду 2. марта обележени су Дан и 182 године постојања ове војноздравствене установе. Свечаности су присуствовали председник Владе Републике Србије проф. др Ђуро Мацут, министар одбране Братислав Гашић, као и други министри и уважени гости. Овом приликом начелник ВМА пуковник проф. др Ненад Перишић уручио је плакете и захвалнице појединцима и институцијама које су дале посебан допринос раду и развоју ове установе, а начелник Групе хируршких клиника ВМА проф. др Небојша Марић доделио је заслужнима медаље са именом великог српског хирурга др Владана Ђорђевића.