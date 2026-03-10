Борба за 21. век: Америка, Кина и геополитичка судбина Русије
Нови глобални поредак између економске моћи, војне силе и стратешке равнотеже
Аутор: Богољуб Карић
„Велике силе граде историју својом моћи, али стабилност света увек су чувале равнотеже између њих.“
Свет на великој геополитичкој прекретници
Свет се данас налази на историјској прекретници која ће у великој мери одредити политичку и економску структуру XXИ века. Сукоби које посматрамо широм планете – од Украјине до Блиског истока, од Индо-пацифичког региона до појединих делова Јужне Америке – не могу се више посматрати само као локални или регионални конфликти.
Они су део много шире геополитичке динамике у којој велике силе настоје да очувају или прошире свој утицај.
Савремени глобални сукоби све мање су изоловани регионални конфликти, а све више део шире борбе за економску и геополитичку равнотежу света.
У средишту тог надметања налазе се две највеће силе савременог света – Сједињене Америчке Државе и Кина.
Економска револуција Кине
У последње три деценије Кина је свету представила другачији модел глобалног утицаја. Уместо војне експанзије, њен приступ заснива се на економији, трговини и инфраструктурном развоју.
Кроз пројекат „Појас и пут“, познат као нови Пут свиле, Кина је повезала многе државе у Азији, Африци и Европи.
Кина је показала да глобални утицај може бити изграђен кроз економију и развој, без директне војне конфронтације.
Стратегија Америке и логика глобалне моћи
Сједињене Америчке Државе су након Другог светског рата изградиле глобални систем који комбинује економску снагу, финансијску доминацију долара и војну инфраструктуру широм света.
Амерички стратег Хенрy Киссингер наглашавао је да стабилан међународни поредак може постојати само ако постоји равнотежа моћи између великих сила.