Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило је два јавна позива за доделу средстава градовима и општинама Србије. За финансијску подршку локалним самоуправама за реализацију нових, односно за завршетак започетих инфраструктурних пројеката који се финансирају из локалних буџета опредељено је 490 милиона динара, а за годишње награде за најбоље управе у 2025. години укупно 10 милиона динара. Пријаве су до 26. марта.

