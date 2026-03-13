НА АГРОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ ПОЧЕО СИМПОЗИЈУМ О БИОТЕХНОЛОГИЈИ
НА АГРОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У ЧАЧКУ ДАНАС И СУТРА ОДРЖАВА СЕ „SYMBIOTECH“ – ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ О БИОТЕХНОЛОГИЈИ И 31. СИМПОЗИЈУМ О БИОТЕХНОЛОГИЈИ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ. ПРОГРАМОМ ЈЕ ОБУХВАЋЕНО ПРЕДСТАВЉАЊЕ 105 НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА ИЗ ШЕСТ ОБЛАСТИ, ПЛЕНАРНА ПРЕДАВАЊА, ПАНЕЛ-ДИСКУСИЈА, 8. СКУПШТИНА АЛУМНИ КЛУБА, КАО И САСТАНАК УДРУЖЕЊА ФАКУЛТЕТА ПОЉОПРИВРЕДНИХ НАУКА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ. ОРГАНИЗАТОР ЈЕ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ЧАЧАК, А ПОКРОВИТЕЉИ МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА И ГРАД ЧАЧАК.