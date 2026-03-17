НОВИ УСПЕСИ ГЛУМАЧКОГ АТЕЉЕА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК
Најновија продукција Глумачког атељеа Културног центра Чачак, одабиром стручног жирија, наћи ће се на позоришној сцени у Крагујевцу, 19. марта поводом јубиларног 10. Фестивала аматерских позоришта ,,Златна кулиса”. Представа ,,Коме верујете”, настала по мотивима истоимене драме Јелене Ђорђевић, а у адаптацији и режији Јоване Мишковић и Душана Вукашиновића, уврштена је међу 6 најбољих од 36 пријављених представа из Србије и региона, саопштили су из Културног центра.