Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » НОВИ УСПЕСИ ГЛУМАЧКОГ АТЕЉЕА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК

НОВИ УСПЕСИ ГЛУМАЧКОГ АТЕЉЕА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК

Datum objavljivanja: mart 17, 2026 Kategorija: Друштво, Култура

Најновија продукција Глумачког атељеа Културног центра Чачак, одабиром стручног жирија, наћи ће се на позоришној сцени у Крагујевцу, 19. марта поводом јубиларног 10. Фестивала аматерских позоришта ,,Златна кулиса”. Представа ,,Коме верујете”, настала по мотивима истоимене драме Јелене Ђорђевић, а у адаптацији и режији Јоване Мишковић и Душана Вукашиновића, уврштена је међу 6 најбољих од 36 пријављених представа из Србије и региона, саопштили су из Културног центра.

Share

O autoru

Broj objavljenih članaka : 25677

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top