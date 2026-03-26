Подршка почетницима у бизнису
Од 23. марта почетницима у пословању на располагању је нови Програм подршке, намењен новооснованим предузетницима, микро и малим привредним друштвима која послују не дуже од 36 месеци, односно 48 месеци уколико је већински власник жена, као и физичким лицима која планирају покретање сопственог бизниса. Кроз овај програм до краја године планирано је да око 800 корисника прође кроз обуке намењене развоју вештина потребних за успешно покретање и вођење сопственог посла, најављено је поводом потписивања уговора између Српске фондације за предузетништво и Привредне коморе Србије.