САВО ДОБРОСАВЉЕВИЋ ИЗ ДРАГАЧЕВСКОГ СЕЛА КОТРАЖА, ЧУВА ОД ЗАБОРАВА ЋУМУРЏИЈСКИ ЗАНАТ
САВО ДОБРОСАВЉЕВИЋ ИЗ ДРАГАЧЕВСКОГ СЕЛА КОТРАЖА, ЧУВА ОД ЗАБОРАВА ЋУМУРЏИЈСКИ ЗАНАТ. ОН НА ТРАДИЦИОНАЛАН НАЧИН ПРОИЗВОДИ ДРВЕНИ УГАЉ. ТРЕНУТНО РАСПОЛАЖЕ СА ЧЕТИРИ ЋУМУРАНЕ У КОЈИМА МЕСЕЧНО ПРОИЗВЕДЕ ОКО 8 ТОНА СУВО ГАШЕНОГ ЋУМУРА ИСКЉУЧИВО ОД БУКОВОГ ДРВЕТА. КАЖЕ ДА ЈЕ ТО ВЕОМА ТРАЖЕНА РОБА, ПОСЕБНО У РОШТИЉНИЦАМА, ПА СА ПЛАСМАНОМ НЕМА ПРОБЛЕМА. ОВАЈ ВРЕДНИ ДРАГАЧЕВАЦ ТВРДИ ДА ЋУМУРЏИЈСКИ ЗНАТ, ИАКО ТЕЖАК, ОБЕЗБЕДЈУЈЕ СИГУРНУ ЗАРАДУ ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ.