Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » САВО ДОБРОСАВЉЕВИЋ ИЗ ДРАГАЧЕВСКОГ СЕЛА КОТРАЖА, ЧУВА ОД ЗАБОРАВА ЋУМУРЏИЈСКИ ЗАНАТ

САВО ДОБРОСАВЉЕВИЋ ИЗ ДРАГАЧЕВСКОГ СЕЛА КОТРАЖА, ЧУВА ОД ЗАБОРАВА ЋУМУРЏИЈСКИ ЗАНАТ

Autor: Datum objavljivanja: mart 26, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

САВО ДОБРОСАВЉЕВИЋ ИЗ ДРАГАЧЕВСКОГ СЕЛА КОТРАЖА, ЧУВА ОД ЗАБОРАВА ЋУМУРЏИЈСКИ ЗАНАТ. ОН НА ТРАДИЦИОНАЛАН НАЧИН ПРОИЗВОДИ ДРВЕНИ УГАЉ. ТРЕНУТНО РАСПОЛАЖЕ СА ЧЕТИРИ ЋУМУРАНЕ У КОЈИМА МЕСЕЧНО ПРОИЗВЕДЕ ОКО 8 ТОНА СУВО ГАШЕНОГ ЋУМУРА ИСКЉУЧИВО ОД БУКОВОГ ДРВЕТА. КАЖЕ ДА ЈЕ ТО ВЕОМА ТРАЖЕНА РОБА, ПОСЕБНО У РОШТИЉНИЦАМА, ПА СА ПЛАСМАНОМ НЕМА ПРОБЛЕМА. ОВАЈ ВРЕДНИ ДРАГАЧЕВАЦ ТВРДИ ДА ЋУМУРЏИЈСКИ ЗНАТ, ИАКО ТЕЖАК, ОБЕЗБЕДЈУЈЕ СИГУРНУ ЗАРАДУ ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ.

Share

O autoru

Broj objavljenih članaka : 25707

Povezani sadržaji

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top