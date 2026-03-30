Балерина Адађо АС оствариле изузетан успех на Међународном фестивалу уметничке игре
Балерине Уметничко-балетског удружења Адађо АС из Чачка, који води наставница класичног балета и кореограф Снежана Аћимовић, оствариле су изузетан успех на Међународном фестивалу уметничке игре „IDEA DANCE FEST“, одржаном протеклог викенда у СКЦ Обреновац, где су у конкуренцији више од 1000 учесника из 21 балетске школе из земље и региона освојиле главну награду фестивала – Гранд При за изузетна постигнућа САВРЕМЕНА ИГРА и награду ПОБЕДНИК ГАЛА ВЕЧЕРИ.