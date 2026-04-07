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ПОЧЕЛА СТРАСНА ИЛИ СТРАДАЛНА СЕДМИЦА

Autor: Datum objavljivanja: april 07, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ДАНАС ЈЕ ПОЧЕЛА СТРАСНА ИЛИ СТРАДАЛНА СЕДМИЦА, ПОСЛЕДЊА У ВЕЛИКОМ ПОСТУ, КОЈИ ПРЕТХОДИ ВАСКРСУ.
У ХРАМОВИМА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ НА БОГОСЛУЖЕЊИМА СЕ ПОДСЕЋА НА ПОСЛЕДЊЕ ЗЕМАЉСКЕ ДАНЕ ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА.

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