ПОЧЕЛА СТРАСНА ИЛИ СТРАДАЛНА СЕДМИЦА
ДАНАС ЈЕ ПОЧЕЛА СТРАСНА ИЛИ СТРАДАЛНА СЕДМИЦА, ПОСЛЕДЊА У ВЕЛИКОМ ПОСТУ, КОЈИ ПРЕТХОДИ ВАСКРСУ.
У ХРАМОВИМА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ НА БОГОСЛУЖЕЊИМА СЕ ПОДСЕЋА НА ПОСЛЕДЊЕ ЗЕМАЉСКЕ ДАНЕ ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА.
ДАНАС ЈЕ ПОЧЕЛА СТРАСНА ИЛИ СТРАДАЛНА СЕДМИЦА, ПОСЛЕДЊА У ВЕЛИКОМ ПОСТУ, КОЈИ ПРЕТХОДИ ВАСКРСУ.
У ХРАМОВИМА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ НА БОГОСЛУЖЕЊИМА СЕ ПОДСЕЋА НА ПОСЛЕДЊЕ ЗЕМАЉСКЕ ДАНЕ ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА.
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