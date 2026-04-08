БОГОЉУБ КАРИЋ-ПИСМО ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Аутор фотографије Г.Н.
Србија – земља у којој се живи 100 година
Поштовани и уважени професоре, докторе Мацут, председниче Владе Републике Србије,
Обраћам Вам се са поштовањем и искреном вером у Вашу мисију – као лекара, као човека који је свој живот посветио здрављу људи.
Управо зато верујем да сте Ви данас у позицији да учините нешто што може остати записано у историји Србије.
Не као политичар. Већ као лекар који разуме највећу вредност – људски живот.
Желео бих да Вам предложим једну идеју која није плод тренутне инспирације, већ дубоко личног искуства и животне филозофије: да Србија постане земља у којој је циљ да човек живи 100 година – здраво, достојанствено и активно.
Моја мајка, мати Ангелина, живела је 102 године. Мој отац Јанићије такође је живео дуг и испуњен живот. То није случајност. То је начин живота – начин који смо учили у кући, у породици, за трпезом на којој је увек била здрава храна са наше земље.
ПОРОДИЦА – ТЕМЕЉ СВЕГА
Породица је највеће богатство које човек може имати. Она је почетак и крај свега – стуб на коме почивају и здравље, и морал, и будућност једног народа. Породица је школа у којој се учи љубав, поштовање, вера у Бога и брига о другом човеку. Без јаке породице нема јаког друштва, нема здраве нације, нема напретка.
У мојој породици, здравље није била апстрактна реч – оно је било начин живота. Родитељи су нас учили да је тело храм, да је храна лек, да је рад на земљи достојанство, а да је окупљање за заједничким столом – светиња. Та филозофија је моје родитеље држала здравим и виталнима више од једног века. Верујем да иста филозофија може држати здрав и цео један народ.
ЗДРАВЉЕ – НАЈВЕЋА ВРЕДНОСТ
Здравље је основа свега. Без здравља нема рада, нема стварања, нема бриге о породици. Здрав човек може све да оствари. Зато кажем: боље спречити него лечити. То није само народна мудрост – то је принцип на коме треба да почива здравствена политика једне државе.
Сваки динар уложен у превенцију штеди стотине динара у лечењу. Јефтиније је сачувати здравог човека него лечити болесног. А здрав народ је продуктиван народ, народ који ствара, гради и напредује.
АКО МОГУ ДРУГИ – МОЖЕМО И МИ
Србија има све услове да постане земља дуговекости: здраву храну, богату природу, чист ваздух, лековите воде, плодну земљу, јаку породицу и веру која даје снагу. Други народи улажу милијарде да створе услове које ми већ имамо. Потребна нам је само воља и систем.
Фондација „Браћа Карић” већ ради на развоју система превенције:
Развијамо идеју БК клиника условима за:
рану дијагностику, превенцију очување здравља дуг живот кроз добро здравље.
КЉУЧНИ ПРЕДЛОГ
Данас на светски дан здравља, предлажем доношење закона који ће увести:
Обавезан годишњи здравствени преглед за све грађане Републике Србије – јер је рано откривање болести кључ за успешно лечење.
Конкретно, да по новом предложеном закону обавеза Републике Србије буде, да за сваког градјанина обезбеди тачно време и датум превентивног прегледа,а уколико наш градјанин није у могућности да посети здравствену установу,да се медицинске екипе упуте на њихову адресу.Такодје,предложеним законом, обухваћена је и обавеза компанија да финансирају прегледе запослених у виду годишњих систематских прегледа – јер је здрав радник највреднији ресурс сваке фирме. Бесплатне прегледе за све који немају средства – јер право на здравље не сме зависити од дебљине новчаника.
Да поновим: јефтиније је сачувати здравог човека него лечити болесног. Превенција је инвестиција у будућност.
ДУХОВНОСТ
Вера у Бога, вера у људе и вера у добро дају човеку снагу коју не може дати ниједан лек. Духовност је стуб који држи човека усправним и у најтежим тренуцима. Србија је земља вере, и то је наша предност коју треба неговати и чувати.
СРБИЈА КАО СВЕТСКА ДЕСТИНАЦИЈА
Србија може постати земља у којој људи долазе да живе – не само да посете. Земља где се живи дуго, здраво и достојанствено. Земља која привлачи људе квалитетом живота, чистом природом, здравом храном и топлином домаћина. То је визија која је остварива – ако имамо храброст да је спроведемо.
ЗАКЉУЧАК
Народ који чува здравље – чува будућност.
Живи 100 година није сан. То је систем.
Боље спречити него лечити – није само изрека. То је државна политика коју предлажем.