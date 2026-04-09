ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА „СПОРТ У ПОЛИЦИЈИ 2026“
Министарство унутрашњих послова Републике Србије наставља активности на унапређењу спорта и промовисању здравих стилова живота запослених, кроз организацију традиционалне спортске манифестације „Спорт у полицији 2026“. Тим поводом на теренима Спортског центра “Младост” у Чачку у организацији Спортског савеза Србије и Чачанског спортског савеза и уз подршку града Чачка припадници полиције из Моравичког округа окупили су се у великом броју на Регионалном такмичењу где су снаге одмерили у више спортова и спортских дисциплина.