У ТОКУ ВАСКРШЊИ БАЗАР Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: april 14, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0 НА ГРАДСКОМ ТРГУ У ТОКУ ЈЕ ВАСКРШЊИ БАЗАР КОЈИ ДРУГУ ГОДИНУ ЗА РЕДОМ ОРГАНИЗУЈЕ ЦЕНТАР ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ ЧАЧАК. Tweet Share ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 25762 Povezani sadržaji Васкршња честитка Митрополита Арсенија Изашао нови број „Жичког благовесника“ ВЕЛИКА СУБОТА-ДАН КАДА ЈЕ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ДУШЕ ПРАВЕДНИКА ИЗ АДА УВЕО У РАЈСКА НАСЕЉА АПЕЛ ПОЛИЦИЈЕ-ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА