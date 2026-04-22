Министарство државне управе и локалне самоуправе представило је резултате свог рада у протеклих годину дана. Како се наводи у саопштењу, дигитализација је постављена као један од приоритета. Унапређене су услуге на Порталу еУправа, проширена мрежа јединствених управних места на 76, а и расписан је нови јавни позив вредан 90 милиона динара за њено даље ширење. Више од 120 000 грађана прошло је обуке у СКИП центру, чиме се дигиталне услуге приближавају свима, саопштили су из овог Министарства.
Саопштење МДУЛС