САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ-ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БК
Покрет снага Србије – БК обавештава јавност да је прихватио позив на разговор са председником Републике Србије, који ће бити одржан у четвртак, 23. априла.
Делегацију Покрета чиниће представници руководства, укључујући Драгомира Ј. Карића, Богољуба Карића, као и млади представници академске заједнице – студенти, што симболично показује да у овај дијалог улазимо са одговорношћу према садашњости, али и будућности Србије.
Сматрамо да је дијалог основ сваке озбиљне и одговорне политике. Разговор је неопходан, чак и онда када постоје различита мишљења, јер само кроз отворену комуникацију можемо доћи до решења која су у интересу грађана и државе.
Покрет снага Србије – БК одувек је заступао став да се Србија гради кроз мир, стабилност, економски развој и национално јединство, а не кроз поделе и бојкоте.
Покрет снага Србије – БК