ЈАВНИ ПОЗИВ-ЕФИКАСНИЈА УПРАВА УЗ ПОМОЋ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ

Datum objavljivanja: april 24, 2026 Kategorija: Друштво

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу је у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП) упутила јавни позив органима и организацијама јавног сектора у Србији да се пријаве за унапређење пословања применом вештачке интелигенције у оквиру иницијативе „АИ дистрикт“. Овлашћени представници могу поднети пријаву попуњавањем електронског формулара на адреси Јавни позив „Ефикаснија управа уз помоћ вештачке интелигенције“ у оквиру АИ дистрикта, најкасније до 30. маја. У циљу додатног информисања, Канцеларија организује инфо дан 12. маја.

Саопштење Канцеларије за ИТ и еУправу

