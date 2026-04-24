ЈАВНИ ПОЗИВ-ЕФИКАСНИЈА УПРАВА УЗ ПОМОЋ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу је у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП) упутила јавни позив органима и организацијама јавног сектора у Србији да се пријаве за унапређење пословања применом вештачке интелигенције у оквиру иницијативе „АИ дистрикт“. Овлашћени представници могу поднети пријаву попуњавањем електронског формулара на адреси Јавни позив „Ефикаснија управа уз помоћ вештачке интелигенције“ у оквиру АИ дистрикта, најкасније до 30. маја. У циљу додатног информисања, Канцеларија организује инфо дан 12. маја.
Саопштење Канцеларије за ИТ и еУправу