ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ-БК
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Београд, 10. мај 2026. године
Покрет Снага Србије – БК одржао проширену седницу Главног одбора са представницима из целе Србије
Породица је снага Србије — Србија мора да рађа, ради и гради
Покрет Снага Србије – БК одржао је велики скуп чланова, представника општинских и градских одбора, делегација из целе Србије, руководства Покрета, Председништва, Главног одбора и проширеног Главног одбора, поводом одлуке да Покрет Снага Србије – БК активно учествује у политичком животу Србије и изађе на предстојеће изборе.
На скупу је истакнуто да се Србија налази пред једним од најважнијих политичких и друштвених тренутака у новијој историји, јер су пред земљом велике одлуке које ће одредити њену будућност, економски развој, европски пут, положај младих, стабилност породица и укупан мир у друштву.
Председник Покрета Снага Србије – БК, Драгомир Карић, поздравио је чланове, госте, представнике Покрета, пријатеље, као и представнике дипломатског кора који су присуствовали проширеној седници Главног одбора Покрета Снага Србије – БК. Он се захвалио свим гостима, а посебно дипломатском кору, на присуству, поштовању и интересовању за програм Покрета.
Председник Покрета Снага Србије – БК, Драгомир Ј. Карић, један од симбола југословенског предузетништва, индустријалства и породичног бизниса, као и један од оснивача савремених индустријалаца и предузетника Србије, поручио је да Покрет Снага Србије – БК не улази у изборни процес да би продубљивао поделе, већ да би понудио пут помирења, економског развоја и нове наде за Србију.
Данас је Србија дубоко подељена. Поделе су ушле у породице, компаније, школе, факултете, институције, улице и свакодневни живот грађана. Са једне стране налази се студентски покрет који тражи промене, а са друге стране владајућа политичка структура окупљена око Српске напредне странке.
Покрет Снага Србије – БК сматра да се Србија не сме градити на сукобима, мржњи и поделама.
Србији је потребан мост.
Србији је потребан разговор.
Србији је потребна јака развојна економија.
Србији је потребан покрет који не дели грађане на позицију и опозицију, већ окупља све људе који желе мир, рад, стабилност, породицу и развој.
Зато Покрет Снага Србије – БК јасно поручује:
За нас не постоје непријатељи у Србији.
За нас не постоје две Србије.
За нас постоји једна Србија — Србија рада, породице, младости и будућности.
Покрет Снага Србије – БК зна да су образовање и култура темељ сваког друштва, и зато ће свим студентима обезбедити стипендије за школовање.
Економски програм — домаћи инвеститор као први ослонац
Покрет Снага Србије – БК излази пред грађане са јасним економским програмом, који је заснован на раду, производњи, инвеститорима, породичном бизнису, младима, селу, пољопривреди, индустрији, образовању, здравству и равномерном развоју свих делова Србије.
Посебно је истакнута иницијатива:
10.000 фабрика за 10.000 српских домаћина, индустријалаца и предузетника —
са свим субвенцијама које имају инострани инвеститори.
Србија има људе који знају да раде, воде фабрике, стварају вредност, запошљавају раднике и развијају своје градове и општине.
Зато Покрет Снага Србије – БК предлаже да домаћи инвеститори, српски индустријалци, предузетници, занатлије, пољопривредници и породичне компаније добију најмање исте услове, подстицаје и субвенције које добијају стране компаније.
Стране инвестиције су важне, али Србија не сме да заборави свог човека.
- Домаћи капитал остаје у Србији.
- Домаћи индустријалац гради своју земљу.
- Домаћи предузетник отвара радна места.
- Домаћа породична фирма запошљава нашу децу.
- Домаћа фабрика чува наше градове, села и општине.
- Домаћи индустријалци и предузетници улажу у будућност своје деце, својих унучади и богатије Србије.
Зато је једна од кључних порука скупа:
Домаћи инвеститор мора бити први ослонац Србије.
Покрет Снага Србије – БК сматра да Србија мора обезбедити све европске стандарде и услове за своје грађане, не чекајући деценијама на обећања Европске уније и календар примања у чланство.
Србија не сме бити земља из које млади одлазе.
Србија мора бити земља у коју се млади враћају.
Србија мора бити земља у којој студент има будућност, радник достојанство, индустријалац и предузетник подршку, пензионер сигурност, мајка поштовање, породица стабилност, а дете наду.
Мања, ефикаснија и јефтинија држава
На проширеној седници Главног одбора још једном је потврђен програмски став Покрета Снага Србије – БК, утврђен још 2004. године, да Србија мора имати рационалнију, ефикаснију и јефтинију државну управу.
Покрет Снага Србије – БК потврђује свој Статут и програмски став из 2004. године о потреби регионалног развоја Србије, као и став да Србија треба да има највише 12 министара — као 12 апостола, као симбол одговорности, реда, служења народу и јасне државне организације.
Такође, Покрет Снага Србије – БК потврђује свој Статут из 2004. године и програмско опредељење да се број народних посланика смањи са 250 на 125, јер Србији није потребан скупљи, већ ефикаснији парламент и рационалнија државна администрација.
Поред тога, Покрет Снага Србије – БК предлаже свеобухватну реорганизацију државне управе, са циљем да држава буде бржа, једноставнија, транспарентнија, ефикаснија и најмање дупло јефтинија него данас.
То значи мање непотребне бирократије, мање дуплираних функција, мање спорих процедура, мање администрације која оптерећује грађане и привреду — а више одговорности, јасних надлежности, дигиталних услуга и бржег решавања потреба грађана, породица, индустријалаца, предузетника и власника породичних фирми.
Циљ Покрета није слабљење државе, већ стварање јаке, одговорне, модерне и домаћинске државе, која служи народу, породици, привреди и развоју Србије.
Зато Покрет Снага Србије – БК предлаже да се кроз уставне, законске и организационе промене утврди да Влада Републике Србије не сме имати више од 12 министара, да Народна скупштина не може имати више од 125 народних посланика, као и да се изврши темељна рационализација државне управе и јавне администрације.
Таква реформа донела би велике уштеде буџету Републике Србије. Та средства би се могла много корисније усмерити у:
- социјалну политику;
- пензије;
- подршку породицама;
- рађање деце и повећање наталитета;
- помоћ младим брачним паровима;
- образовање и здравство;
- развој домаће привреде;
- подршку српским индустријалцима и предузетницима;
- отварање нових фабрика и радних места.
Јефтинија и ефикаснија држава значи и мање оптерећење за грађане и привреду. Када држава троши мање на непотребну администрацију, ствара се простор да се у будућности смање порези, таксе и намети који оптерећују раднике, породице, домаће индустријалце, предузетнике и власнике породичних фирми.
Покрет Снага Србије – БК сматра да држава мора бити правно одговорна, безбедна, транспарентна, домаћинска и рационална.
- Мање бирократије — више новца за народ.
- Мање политичких трошкова — више подршке породицама.
- Мање празних функција — више фабрика, радних места и деце у Србији.
- Мање пореских оптерећења — више простора за рад, производњу и развој.
Позив грађанима Србије
Покрет Снага Србије – БК позива све грађане Србије, без обзира на политичко опредељење, да се придруже политици мира, рада, породице и економског развоја.
Позивамо младе, студенте, раднике, пензионере, жене, мајке, домаћине, индустријалце, предузетнике, пољопривреднике, професоре, лекаре, инжењере, занатлије, нашу дијаспору и све људе добре воље да се укључе у обнову Србије.
Покрет Снага Србије – БК не долази да руши.
Долазимо да градимо.
Не долазимо да делимо.
Долазимо да помиримо.
Не долазимо да обећавамо немогуће.
Долазимо да понудимо оно што смо у животу доказали да је могуће: рад, фабрике, развој, инвестиције, породицу, мир и сарадњу.
Не морате веровати нашим речима.
Верујте нашим делима.
Са скупа је послата јединствена порука:
- Породица је снага Србије.
- Домаћи инвеститор је будућност Србије.
- 10.000 фабрика за 10.000 српских индустријалаца и предузетника, потпуна запосленост свих грађана, плате запосленима 3.000 евра и пензије од 1.500 евра — само Покрет Снага Србије – БК то зна и може да обезбеди.
- Стипендије за све студенте — образовање и култура као темељ сваког друштва.
- Обавезна годишња превентивна здравствена дијагностика за сваког грађанина Србије.
- 12 министара и 125 посланика за ефикаснију и јефтинију државу.
- Реорганизација државне управе за бржу, јефтинију и модернију Србију.
- Србија мора да рађа, ради и гради.
Здрава Србија — превентива пре лечења
Покрет Снага Србије – БК предлаже обавезан годишњи превентивни здравствени преглед за сваког грађанина Србије. За запослене, трошкове превентивног прегледа сносе компаније у којима раде. За све остале грађане — пензионере, студенте, децу, незапослене и самосталне делатнике — трошкове покрива Министарство здравља, односно Републички фонд за здравствено осигурање Србије.
Боље је на време сачувати здравље човека него касније трошити милијарде на лечење болести које су могле бити спречене.
Србија не сме бити земља у којој људи највише оболевају и прерано умиру.
Србија мора бити земља здравих породица, здраве деце, здравих људи и достојанствених пензионера.
Идемо да пробудимо Србију.
Покрет Снага Србије – БК
Београд, 10. мај 2026. године