Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » Годишњим концертом хор привредника Чачка „Хорум“ обележиће 10 година постојања

Годишњим концертом хор привредника Чачка „Хорум“ обележиће 10 година постојања

Autor: Datum objavljivanja: maj 22, 2026 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0

У суботу 23. маја хор привредника Чачка „Хорум“ обележиће 10 година постојања. Како најављују, ове вечери од 19:30 у великој сали Културног центра, приредиће музичко-сценски спектакл уз помоћ свог диригента и учитеља Славољуба Николића и бројних гостију: сопрана Биљане Јовановић, баритона Марка Калајановића, пијанисте Невене Живковић, балетског студија Културног центра, као и „Олд хат Орцхестра“. Редитељ овог догађаја – прославе деценије дружицирања Хорума је Ивана Драгутиновић Маричић.

Share

O autoru

Broj objavljenih članaka : 25889

Povezani sadržaji

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top