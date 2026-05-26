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НА ИМАЊУ У ЛИПОВЦУ, СЕЛУ НАДОМАК ГОРЊЕГ МИЛАНОВЦА, ПОРОДИЦА МИЛУТИНОВИЋ ИМА ФАРМУ ОД ОКО 200 ОВАЦА И ЈАГЊАДИ СЈЕНИЧКЕ ПРАМЕНКЕ

Autor: Datum objavljivanja: maj 26, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

НА ИМАЊУ У ЛИПОВЦУ, СЕЛУ НАДОМАК ГОРЊЕГ МИЛАНОВЦА, ПОРОДИЦА МИЛУТИНОВИЋ ИМА ФАРМУ ОД ОКО 200 ОВАЦА И ЈАГЊАДИ СЈЕНИЧКЕ ПРАМЕНКЕ. САВРЕМЕНИМ УЗГОЈЕМ УСПЕВАЈУ ДА ОБЕЗБЕДЕ КОНТИНУИРАНУ ПРОИЗВОДЊУ ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ.

ИМАЈУ КВАЛИТЕТНА ПРИПЛОДНА ГРЛА ПА ИМ ТРЖИШТЕ ЗА САДА НИЈЕ ПРОБЛЕМ. МИЛУТИНОВИЋИ СУ ЗАДОВОЉНИ ПОСТИГНУТИМ РЕЗУЛТАТИМА, У ОВОЈ ГРАНИ СТОЧАРСТВА, КАКО КАЖУ, ПРОНАШЛИ СУ ОДЛИЧНУ РАЧУНИЦУ ЗА ДОБРУ ЗАРАДУ

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