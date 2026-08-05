Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде упућује апел грађанима да се понашају одговорно и предузму све мере како би се спречило избијање шумских пожара
Поводом упозорења Републичког хидрометеоролошког завода Србије на дуготрајан топлотни талас са максималним температурама до 40 степени, као и услед изразито ниских водостаја река, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде упућује апел грађанима да се понашају одговорно и предузму све мере како би се спречило избијање шумских пожара.