Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде упућује апел грађанима да се понашају одговорно и предузму све мере како би се спречило избијање шумских пожара

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде упућује апел грађанима да се понашају одговорно и предузму све мере како би се спречило избијање шумских пожара

Autor: Datum objavljivanja: avgust 05, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

Поводом упозорења Републичког хидрометеоролошког завода Србије на дуготрајан топлотни талас са максималним температурама до 40 степени, као и услед изразито ниских водостаја река, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде упућује апел грађанима да се понашају одговорно и предузму све мере како би се спречило избијање шумских пожара.

Share

O autoru

Broj objavljenih članaka : 26091

Povezani sadržaji

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top