Миле Новковић прва труба 65. Драгачевског сабора, најбољи оркестар Васиљевић из Пожеге
И ове године Гуча је на 65. Драгачевском сабору трубача окупила десетине хиљада посетилаца из земље и света, као престоница трубе и народног стваралаштва. На завршници манифестације прво место у конкуренцији оркестара освојио је оркестар Васиљевић из Пожеге, док је Миле Новковић из Владичиног Хана проглашен за најбољег трубача. Награђен је трубом и златном плакетом, као и статуетом Фондације БК „Драгачевски победник“, коју му је уручио Богољуб Карић са својом ћерком Даницом.