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Миле Новковић прва труба 65. Драгачевског сабора, најбољи оркестар Васиљевић из Пожеге

Autor: Datum objavljivanja: avgust 11, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

И ове године Гуча је на 65. Драгачевском сабору трубача окупила десетине хиљада посетилаца из земље и света, као престоница трубе и народног стваралаштва. На завршници манифестације прво место у конкуренцији оркестара освојио је оркестар Васиљевић из Пожеге, док је Миле Новковић из Владичиног Хана проглашен за најбољег трубача. Награђен је трубом и златном плакетом, као и статуетом Фондације БК „Драгачевски победник“, коју му је уручио Богољуб Карић са својом ћерком Даницом.

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