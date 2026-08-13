У ЧАЧКУ ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ЧАЧАК РАЗЛИЧИТИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА ОВЕ НЕДЕЉЕ ОБЕЛЕЖИЛА ЈЕ НЕДЕЉУ МЛАДИХ.ЗА СВЕ ВОЛОНТЕРЕ ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА МЛАДИХ 12.АВГУСТА ДАНАС ЈЕ УПРИЛИЧЕНА ПОСЕТА ОВЧАРСКО КАБЛАРСКОЈ КЛИСУРИ.
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ЧАЧАК РАЗЛИЧИТИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА ОВЕ НЕДЕЉЕ ОБЕЛЕЖИЛА ЈЕ НЕДЕЉУ МЛАДИХ.ЗА СВЕ ВОЛОНТЕРЕ ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА МЛАДИХ 12.АВГУСТА ДАНАС ЈЕ УПРИЛИЧЕНА ПОСЕТА ОВЧАРСКО КАБЛАРСКОЈ КЛИСУРИ.
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