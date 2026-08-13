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У ЧАЧКУ ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ

Autor: Datum objavljivanja: avgust 13, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ЧАЧАК РАЗЛИЧИТИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА ОВЕ НЕДЕЉЕ ОБЕЛЕЖИЛА ЈЕ НЕДЕЉУ МЛАДИХ.ЗА СВЕ ВОЛОНТЕРЕ ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА МЛАДИХ 12.АВГУСТА ДАНАС ЈЕ УПРИЛИЧЕНА ПОСЕТА ОВЧАРСКО КАБЛАРСКОЈ КЛИСУРИ.

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