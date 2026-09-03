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Влада Србије определила 160 милиона динара бесповратне помоћи кроз два програма

Autor: Datum objavljivanja: septembar 03, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

Влада Србије определила је укупно 160 милиона динара бесповратне помоћи кроз два програма Министарства привреде – 80 милиона динара за подршку привредним субјектима и још 80 милиона динара за удружења. Програм подршке за равномерни привредни развој Србије „Једнаке шансе развоја и прилике за неразвијене крајеве Србије” намењен је постојећим и новооснованим предузетницима, задругама и микро привредним друштвима која послују у мање развијеним општинама. Други програм под називом “Удружени за успех у сваком крају”, намењен је удружењима која доприносе развоју предузетништва и економском развоју локалних заједница. Пријаве истичу 4. септембра 2026. године.

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