„ДОНЕСИТЕ ДОКАЗ О УПЛАТИ“ ОДЛАЗИ У ПРОШЛОСТ
Одлазак на шалтер са папирном уплатницом и доказом о плаћеној такси требало би ускоро да постане прошлост. Измене Закона о електронској управи, које су 8. септембра ступиле на снагу, обавезују све органе јавне управе да најкасније до краја године омогуће електронско плаћање свих такси и накнада које наплаћују у својим поступцима. Ово значи да грађани и привредници више неће морати да доказују да су нешто платили – држава ће проверавати уплату по службеној дужности. С тим у вези, републички, покрајински и локални органи имају рок до 16. септембра да се региструју на порталу еУправа и систему Плати и омогуће својим службеницима увид у извршене уплате, саопштила је Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД).