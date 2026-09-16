Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » „ДОНЕСИТЕ ДОКАЗ О УПЛАТИ“ ОДЛАЗИ У ПРОШЛОСТ

„ДОНЕСИТЕ ДОКАЗ О УПЛАТИ“ ОДЛАЗИ У ПРОШЛОСТ

Autor: Datum objavljivanja: septembar 16, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

Одлазак на шалтер са папирном уплатницом и доказом о плаћеној такси требало би ускоро да постане прошлост. Измене Закона о електронској управи, које су 8. септембра ступиле на снагу, обавезују све органе јавне управе да најкасније до краја године омогуће електронско плаћање свих такси и накнада које наплаћују у својим поступцима. Ово значи да грађани и привредници више неће морати да доказују да су нешто платили – држава ће проверавати уплату по службеној дужности. С тим у вези, републички, покрајински и локални органи имају рок до 16. септембра да се региструју на порталу еУправа и систему Плати и омогуће својим службеницима увид у извршене уплате, саопштила је Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД).

Share

O autoru

Broj objavljenih članaka : 26248

Povezani sadržaji

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top