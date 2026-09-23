БОГОЉУБ КАРИЋ:ШАБАЦ 21. ВЕКA
Аутор фотографије Г.Н.
Јуче сам био у Шапцу, на чувеном Шабачком вашару, и захваљујем свим грађанима на предивном дочеку.
Обишао сам свет. Живео и радио на различитим континентима и упознао многе народе и њихове обичаје. Али оно што Србија има — ту снагу традиције, породице, сусрета и народног весеља — ретко где сам видео.
Скоро да нема нашег града и краја који нема свој вашар, сабор, славу или манифестацију која генерацијама окупља народ.
То није само забава.
То је наш идентитет. То је Србија.
А Шабац је много више од вашара.
То је град велике трговачке и индустријске традиције. Некадашња „Зорка“ деценијама је била симбол шабачке хемијске индустрије и један од носилаца развоја града.
Али ја не желим да говоримо само о томе шта је Шабац НЕКАДА био.
Мене занима шта Шабац МОЖЕ ДА БУДЕ У 21. ВЕКУ.
Шабац има Саву. Има Мачву. Има пољопривреду. Има индустријску традицију. Има вредне домаћине, предузетнике, инжењере, раднике и младе људе.
То су темељи за нову индустрију, нове технологије, савремену прераду хране и пољопривреду која не продаје само сировину, већ готов производ високе вредности.
А оно што ми је јуче било најважније — БИЛИ СУ ЉУДИ.
Обилазак који је требало да траје кратко претворио се у сате разговора, сусрета, руковања и фотографисања.
Људи су прилазили са свих страна.
Старији, млади, породице са децом, домаћини, радници, предузетници.
Неко да се поздрави. Неко да се фотографише. Неко да исприча свој проблем. Неко да предложи идеју. Неко само да пружи руку.
И управо због тих људи Србија мора да иде напред.
Желим земљу у којој ће се програми и резултати мерити новим радним местима, производњом, платама, инвестицијама, квалитетом школа и болница и шансом коју добијају наша деца.
Избори су тренутак када сваки грађанин, слободно и по својој савести, одлучује коме ће поверити свој глас.
Јер гласом се не одлучује само ко ће седети у некој фотељи.
Одлучује се ко ће доносити законе, како ће се развијати градови и села и какве ће могућности имати наше породице и наша деца.
Наш циљ је јасан:
ДА НАША ДЕЦА НЕ МОРАЈУ ДА ОДЛАЗЕ ИЗ ШАПЦА И СРБИЈЕ ДА БИ ПРОНАШЛА БУДУЋНОСТ.
Желимо Србију у коју ће хиљаде младих долазити из других држава да студирају, раде, стварају породице и граде компаније.
Шабац има прошлост на коју може да буде поносан.
Али најважнија је будућност коју тек треба изградити.
ОД ШАБАЧКОГ ВАШАРА И НАШЕ ТРАДИЦИЈЕ — ДО НОВИХ ФАБРИКА, РОБОТИКЕ, ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ И НАЈСАВРЕМЕНИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ.
То је Шабац 21. века.
То је Србија у којој наша деца остају, раде, стварају и подижу своје породице.
ПОРОДИЦА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ!
Богољуб Карић
Покрет Снага Србије – БК
О АУТОРУ
Породичан човек. Пионир и реформатор капитализма у Југославији и Русији у време председника Михаила Горбачова. Визионар и миротворац, номинант за Нобелову награду 2004. године. Градитељ. Фармер, који се бави сточарством, воћарством и пољопривредом. Оријентисан на органски узгој и здраву храну. Филантроп. Архитекта новог економског светског поретка. Председник Међународног комитета „Никола Тесла“. Експерт УН Програма за одрживи развој. Члан УН Глобал Маркетплаце-а. Члан Њујоршке академије наука. Добитник више почасних доктората међународних универзитета. Доктор филозофије (ПхД) из пословне дипломатије Универзитета Светског филозофског форума у Атини. Професор Универзитета Светског филозофског форума у Атини. Добитник Златне медаље за човечанство (Голд Медал фор Хуманитy) Светског филозофског форума, за изузетан допринос књизи „Дијагноза човечанства“. Председник Удружења индустријалаца и предузетника Републике Србије