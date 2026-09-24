САОПШТЕЊЕ БОГОЉУБА КАРИЋА И ПОКРЕТА СНАГА СРБИЈЕ – БК
Поштовани грађани Србије,
поводом одлуке Републичке изборне комисије да од надлежних оверитеља затражи проверу овера изјава бирача који су подржали нашу изборну листу, желим да будем потпуно јасан:
Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК нема шта да крије и поздравља сваку закониту проверу.
Предали смо Републичкој изборној комисији изборну листу са 250 кандидата и 11413 изјава подршке грађана, од којих је само 70 враћено због техничке омашке. Остало је 11366 изјава.
Тражимо само једно — да се закон примењује једнако према свима и да се чињенице утврђују на основу званичне документације надлежних оверитеља, а не на основу политичких притисака, претпоставки или медијских наслова.
Посебно позивамо све институције да заштите слободну вољу сваког грађанина који је дао подршку било којој изборној листи.
Уколико било који наш потписник буде изложен притиску, претњи или покушају да промени изјаву о чињеницама под којима је дао и оверио потпис, позивамо га да то документује и пријави хитно надлежним органима и нашем правном тиму.
Нико не сме да врши притисак на грађанина због његове политичке воље.
Од Републичке изборне комисије очекујемо исто: законитост, непристрасност и једнаке стандарде за сваку изборну листу.
Ми не тражимо привилегију.
Тражимо право.
И тражимо да грађани Србије сами одлуче коме ће дати свој глас 25. октобра.
До тада настављамо мирно, достојанствено и у складу са законом.